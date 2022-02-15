Serdar Ortaç zehirlendi

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlendi.

Geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç'ın zehirlendiğini aynı yerde sahne olan Seren Serengil açıkladı.

Ortaç'ın vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlendiğini ve çok kötü olduğunu söyleyen Serengil, "Serdar çok hastalandı o gece. İlaçlarını da değiştirmiş. İlaçlarıyla alkolü birlikte alıyor bence o yüzden oldu. Çok üzüldüm" diye konuştu.

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Ortaç'a seslenen Arto ise dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İLAÇLA BİRLİKTE ALKOL KULLANMASIN"

Serdar Ortaç'ın zehirlenmesiyle ilgili konuşan Arto; "Ben bir tavsiyede bulunacağım; ilaçla birlikte alkol kullanmazsa iyi olur. Zaten ileri derecede bir hastalığı var. Bu kadar değerli bir insanın kendine bakmayışı üzüntü verici. Freni boşalmış kamyon gibisin, çok değerli bir adamsın." diye konuştu.

BİR EVİ VAR ONU DA DAĞITTI

Serdar Ortaç aynı gece sahneye çıkmadan önce vasiyetini basına açıklamış ve "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" demişti.