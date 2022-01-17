Serdar Ortaç'ın annesini dinlememe pişmanlığı: Sarışından hayır gelmez demişti

Bütün borçlarını ödeyerek yeni bir hayata başladığını söyleyen Serdar Ortaç, annesinin 'Sarışından hayır gelmez' sözünü dinlemediği için pişman olduğunu söyledi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, son yıllarda maddi sıkıntılarıyla sık sık gündeme geliyordu.

Evlilikleri ve aşk hayatındaki çalkantılar nedeniyle de çok konuşulan şarkıcı, önceki akşam Maslak 1453'te bir konser verdi.

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, 2022'ye bütün borçlarını bitirerek girdiğini ve bunun sevincini yaşadığını söyledi.

"BORÇLARIMI BİTİRDİM"

Büyük bir borç ödediğine vurgu yapan Serdar Ortaç, "2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim. Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Borç yiğidin kamçısı derlermiş, büyük kamçı aldım ama hepsi bitti. Şükürler olsun Allah'a, şimdi tertemiz pamuk gibi sahneye çıkacağım." ifadelerini kullandı.

"SARIŞINDAN HAYIR GELMEZ"

Annesini dinlememesinden doğan pişmanlığını dile getiren Serdar Ortaç, şunları söyledi:

"Annem sarışından hayır gelmez demişti. Eşim de sarışın oldu, sevgilim de sarışın oldu. Annemi dinlemedim Allah belamı verdi."

"KAZANDIĞIM HER KURUŞU ARKADAŞLARIMA DAĞITACAĞIM"

Röportajın devamında bundan sonraki planları sorulduğunda Ortaç, şu yanıtı verdi:

"Bundan sonra kazandığım her şeyi tek başıma yeme gibi bir durumum yok. Artık kazandığım her kuruşu arkadaşlarıma dağıtacağım."