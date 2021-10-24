Serdar Ortaç'ın dansçısıyla görüntüleri herkesi şaşırttı

Sevenlerine konser düzenleyen Serdar Ortaç'ın, sahnede dansçısıyla yaptığı hareketler sosyal medyada konuşuldu.

Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Serdar Ortaç'ın cesaretli hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

Çok sevilen şarkılarını baştan sona hayranları için söyleyen ünlü şarkıcıya, dansçıları da eşlik etti.

DANSÇISININ ÖNÜNDE EĞİLDİ

'Mesafe' şarkısını canlı olarak söyleyen Ortaç'ın, kızıl saçlı dansçısıyla sahnedeki hareketleri dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcıyı dinlemek için konsere giden İrem Derici de Ortaç'ın dans ettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

"ÖLMEDİM, YAŞIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında 'öldü' haberlerine değinen Ortaç, "Ölmedim, yaşıyorum" diyerek espiriye vurdu.

Ortaç’ın konserini tamamlamasının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken yumruklar havada uçuştu. Polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından olay sona erdi.