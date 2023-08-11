Serdar Ortaç'ın kadınlar için söyledikleri tepki çekti Sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Serdar Ortaç daha önce evine haciz gönderen eski karısı Chloe Loughnan'ı da hedef aldı.

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Son dönemlerde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla gündem olan ünlü popçu Serdar Ortaç, yaptığı açıklamalarla şaşırtmaya devam ediyor.

Daha önce de çeşitli açıklamalar yaparak herkesi şaşırtan Ortaç bu sefer kadınlara dair sözleri büyük tepki çekti. Ortaç eski karısını da pas geçmedi.

"İki tane göğsü var diye"

"İpleri bu kadar vermeyin lan ayıp yazık lan erkeklere ben verdim eski karıma tüm ipleri ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu iki tane göğsü var diye." diyen Serdar Ortaç'ın sözlerinden erkekler de nasibini aldı.

"Evreni yaratan erkekler"

Serdar Ortaç konuşmasının devamında "Erkeklerin ağzına s..tınız. Aciz erkekler eli nefsinde herifler yazıklar olsun size. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz.

Sevdiğim kadın bana diyor ki 'Bodrum'a gideceğim tatile' ulan sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var gitmezsin yanımda kalırsın lan..." dedi.

2014 yılında evlenen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2019'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Pandemi döneminde eşine nafaka ödeyemeyen Ortaç, haciz kararıyla şoke olmuştu. Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini, buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.