Serdar Ortaç'ın nafaka hamlesi

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını ödeyecek.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile model Chloe Loughnan, 2014’te evlenip 2019’da boşanmıştı. Popçu, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul etti. Ancak ödemeler 6 aydır aksadı.

Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, yakın zamanda huzurlu ve mutlu bir yaşam sürdüğünü söylemişti.

"SERDAR'IN CANI SAĞ OLSUN"

Loughnan; "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum." demişti.

"HELAL OLSUN"

Serdar Ortaç ise "Para konusunda canımı sıkmayan Chloe’ye helal olsun.” demişti.

SERDAR PARA BİRİKTİRİYOR

Ortaç, şimdi kalan miktarın büyük bölümünü ödemeye hazırlanıyor.