Serdar Ortaç'ın yüzü şişti Diş apsesi nedeniyle yüzü şişen Serdar Ortaç'tan çarpıcı bir itiraf geldi.

ensonhaber.com

Instagram hesabından sürekli canlı yayın açan ünlü popçu Serdar Ortaç, takipçileriyle dertleşmeye devam ediyor.

Dün akşam yaptığı canlı yayında ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Takipçileri, yüzündeki şişlik hemen fark edilen ünlü isme 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

"İğne soktum"

"Dişim geçmedi, acayip şişiyor hala" diyen Serdar Ortaç'ın, duyduğu ağrı nedeniyle yaptığı bir hareket ise takipçilerini şaşırttı. Diş ağrısının dayanılmaz bir hale geldiğini vurgulayan Serdar Ortaç, "İğne soktum apseye. Bildiğin dikiş iğnesi." ifadesini kullandı. Hayranları ünlü şarkıcının bu sözleri sonrası şaştı kaldı.