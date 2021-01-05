Serdar Ortaç'tan evlilik açıklaması

Ünlü popçu Serdar Ortaç, şu an bir evlilik daha yapmaya hazır olmadığını söyledi.

Şarkıcı Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, Instagram'da yayınlanan bir canlı yayına konuk oldu. Hayranları tarafından canlı yayında evlenme teklifi etmesi istenen 50 yaşındaki popçudan cevap gecikmedi.

"EVLİLİK ZAMANI DEĞİL"

Ortaç, "Bence zamanı değil çünkü onun da hazır olduğu günü ben hissederim. Seçil’in hazır olduğu gün tabii ki evlenmek isterim ama özel olmalı bu durum.

O kadar iyi gidiyor ki şu an. Zamanı gelince otomatik olarak ikimiz de aynı anda hissederiz diye düşünüyorum." dedi.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Seçil Gür de "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. "O kadar çok seviyorum ki Serdar’ı. O da bunu hissediyor." diyen Gür, sözlerine şöyle devam etti;

"O da beni seviyor. Evlilikle ilgili konuşmuyoruz ama konuşurken beş yıl sonramızı, birlikte nasıl yaşlanacağımızı düşünüyoruz. Allah nasip etsin tabii ki şu an çok mutluyuz."