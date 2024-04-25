Serdar Ortaç'tan peş peşe itiraflar: Param kalmadı... Alişan'ın programına katılan Serdar Ortaç, parasının bittiğini ve maddi anlamda zorlandığını söyledi.

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ensonhaber.com

Türk müzik dünyasının önemli isimlerinden olan Serdar Ortaç, zor zamanlar yaşıyor.

Bazı hastalıklarla mücadele eden Ortaç, TRT ekranlarında yayınlanan Alişan'ın Hayata Gülümse programında konuştu.

Burada bazı itiraflarda bulunan Ortaç, babasını dinlemediği için pişman olduğunu söyledi.

"Hiç plan yapmadın mı?"

Alişan'ın ''Hiç plan yapmadın mı gelecekle ilgili?” sorusuna yanıt veren Serdar Ortaç, “Sıfır, Sıfır. Yani ben o paranın biteceğine inanamazdım.” dedi.

"Oğlum bankaya yatırsana derdi"