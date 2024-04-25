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Türk müzik dünyasının önemli isimlerinden olan Serdar Ortaç, zor zamanlar yaşıyor.
Bazı hastalıklarla mücadele eden Ortaç, TRT ekranlarında yayınlanan Alişan'ın Hayata Gülümse programında konuştu.
Burada bazı itiraflarda bulunan Ortaç, babasını dinlemediği için pişman olduğunu söyledi.
"Hiç plan yapmadın mı?"
Alişan'ın ''Hiç plan yapmadın mı gelecekle ilgili?” sorusuna yanıt veren Serdar Ortaç, “Sıfır, Sıfır. Yani ben o paranın biteceğine inanamazdım.” dedi.
"Oğlum bankaya yatırsana derdi"
Babama derdim ki parayı koyacak yer bulamıyorum. Oğlum bankaya yatırsana derdi. Baba ülkedeki bütün bankalarda param var derdim. Eşek sıpası sen onu yiyeceksin dedi. Hakikaten dediği çıktı. Yani ben o paranın biteceğine inanamazdım.
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