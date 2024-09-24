Serdar Ortaç'tan yeni itiraflar! '11 katlı gökdelenim vardı' Özel hayatı ve yaşadığı maddi sıkıntılarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kumar pişmanlığı devam ediyor.

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Haber Merkezi

Bir dönem açtığı canlı yayınlarla eleştirilen pop müziğinin en popüler ismi Serdar Ortaç, önceki gün YouTube'da yayınlanan 'Serbest Vuruş' programına konuk oldu.

Geçmişte kumarda kaybettiği paralarla çok konuşulan şarkıcı, "Kumarı nasıl bıraktın?" sorusuna cevap verdi:

"KAZANCIMI YEDİM"

"Para bitti. Bütün kazancımı yedim. Sonra baktım ki 30-40 sene bir lira kazanılmıyor bu işten. İnsan sadece mesleğinden, çalıştığı işten kazanabiliyor. Para bitti kumar beni bıraktı. Bir evin olsun, ailen olsun yeter.

"RAKAM BULAMIYORUM"

Çok para kaybettim. Rakam veremem, bugünün parasıyla aynı olmaz. 10-15 tane ev gitti. Her yerde ev vardı. Ali Sami Yen Stadı'nın yanında 10-11 katlı gökdelenim vardı. Rakam bulamıyorum, dünya gitti! Bir oturduğum ev kaldı, bunun da borçları var. Olsun, sağlığım gitti o gelsin. Eşeklik mi, büyük eşek oğlu eşeklik. Büyük hata!"