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    Serel Yereli hastanelik oldu

    Serel Yereli, konser öncesi talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 13:45
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    Serel Yereli hastanelik oldu

    İngiltere'de yaşan Serel Yereli hem tatil hem de iş için için şimdilerde Türkiye'de bulunuyor.

    Bir dönem televizyon ekranlarında oyuncu olarak yer alan ve sonrasınra müzik çalışmalarıyla kariyerini sürdüren Serel Yereli,  Küçükçiftlik Park’taki Cocktail Fest’te sahne aldı.

    Hastaneden konsere

    Ancak güzel şarkıcı, aynı günün sabahında gıda zehirlenmesi kurbanı oldu. Hastanede serum takılan şarkıcı apar topar konser alanına gelerek sahneye çıktı.

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