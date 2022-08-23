Serel Yereli hastanelik oldu

Serel Yereli, konser öncesi talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı.

İngiltere'de yaşan Serel Yereli hem tatil hem de iş için için şimdilerde Türkiye'de bulunuyor.

Bir dönem televizyon ekranlarında oyuncu olarak yer alan ve sonrasınra müzik çalışmalarıyla kariyerini sürdüren Serel Yereli, Küçükçiftlik Park’taki Cocktail Fest’te sahne aldı.

Hastaneden konsere

Ancak güzel şarkıcı, aynı günün sabahında gıda zehirlenmesi kurbanı oldu. Hastanede serum takılan şarkıcı apar topar konser alanına gelerek sahneye çıktı.