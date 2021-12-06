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    Serel Yereli hırka modasına uydu

    Serel Yereli, son dönemlerde ünlüler tarafından tercih edilen hırkayı giydi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:39
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    Serel Yereli hırka modasına uydu

    'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakteriyle ünlenen Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşamaya başlamıştı.

    Şarkıcılık kariyeri için İngiltere'de yaşayan ve oyunculuğa ara veren Yereli, sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla dikkat çekiyor. Dekolte giymeyi seven Yereli, son olarak modaya uydu ve hırka giydi.

    SÜTYENSİZ GİYME MODASI

    Her daim iddialı pozlarıyla dikkat çeken Yereli, mavi hırkasının altına sütyen dahi giymedi ve tüm dikkatleri üstüne çekti.

    Serel Yereli hırka modasına uydu #1Serel Yereli hırka modasına uydu #2

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