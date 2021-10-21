Serel Yereli: İngiltere'de kafamıza göre soyunuyoruz

Ailesini görmek için Türkiye'ye gelen Serel Yereli, İngiltere'deki paylaşımlarıyla İzmirli arkadaşlarına umut olduğunu söyledi.

'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakmış ve kendine yeni bir hayat kurmuştu. İngiltere'ye taşınan ve hayatına orada devam eden Yereli, müzik kariyerine odaklanmıştı.

Ailesini görmek için Türkiye'ye gelen Yereli, yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelmesiyle ilgili konuştu.

"İZMİRLİ ARKADAŞLARIMA UMUT OLUYORUM"

İngiltere'de özgür olduğunu söyleyen Yereli, "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum." dedi.

"PARA İÇİN YAPTIM"

Serel Yereli açıklamasında, oyunculuğa başlama sebebinin babasının ölümü sonrası yurt dışına gitmek için para kazanmak olduğunu da ifade etti.