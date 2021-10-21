Euro
10.9925
2.25%
Dolar
9.4298
2.37%
Altın
540.03
2.32%
Borsa
1.442
0.65%
Bitcoin
610.797
2.63%
BTXN Coin
0.00
0.00%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Serel Yereli: İngiltere'de kafamıza göre soyunuyoruz

    Ailesini görmek için Türkiye'ye gelen Serel Yereli, İngiltere'deki paylaşımlarıyla İzmirli arkadaşlarına umut olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 16:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serel Yereli: İngiltere'de kafamıza göre soyunuyoruz

    'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakmış ve kendine yeni bir hayat kurmuştu. İngiltere'ye taşınan ve hayatına orada devam eden Yereli, müzik kariyerine odaklanmıştı.

    Ailesini görmek için Türkiye'ye gelen Yereli, yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelmesiyle ilgili konuştu.

    "İZMİRLİ ARKADAŞLARIMA UMUT OLUYORUM"

    İngiltere'de özgür olduğunu söyleyen Yereli, "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum." dedi.

    "PARA İÇİN YAPTIM"

    Serel Yereli açıklamasında, oyunculuğa başlama sebebinin babasının ölümü sonrası yurt dışına gitmek için para kazanmak olduğunu da ifade etti.

    Serel Yereli: İngiltere de kafamıza göre soyunuyoruz #1Serel Yereli: İngiltere de kafamıza göre soyunuyoruz #2Serel Yereli: İngiltere de kafamıza göre soyunuyoruz #3Serel Yereli: İngiltere de kafamıza göre soyunuyoruz #4Serel Yereli: İngiltere de kafamıza göre soyunuyoruz #5Serel Yereli: İngiltere de kafamıza göre soyunuyoruz #6Serel Yereli: İngiltere de kafamıza göre soyunuyoruz #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir