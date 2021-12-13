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    Serel Yereli, siyah mini elbisesiyle cama çıktı

    Ünlü oyuncu Serel Yereli, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla gündem olmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 11:10
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    Serel Yereli, siyah mini elbisesiyle cama çıktı

    Türkiye'de oyunculuğu bırakıp Londra'da yaşamaya başlayan Serel Yereli, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla konuşuluyor.

    Daha önce geceliğiyle cama çıkan Serel Yereli, yine aynısını yaptı. Yereli, siyah mini elbisesi ve çizmesiyle, cama çıkarak poz verdi.

    "TOPLUM İÇİN"

    Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan oyuncu, karelere, "Sanat toplum içindir." yazdı.

    Müzik çalışmaları nedeniyle İngiltere'de olan ünlü oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

    Serel Yereli'nin iddialı pozları FOTO GALERİ

    Serel Yereli, siyah mini elbisesiyle cama çıktı #1

    Serel Yereli, siyah mini elbisesiyle cama çıktı #2

    Serel Yereli, siyah mini elbisesiyle cama çıktı #3

    Serel Yereli, siyah mini elbisesiyle cama çıktı #4

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