Serel Yereli soğuk havaya rağmen denize girdi! Kırmızı mayosuna beğeni yağdı

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Oyunculuk kariyerini yarıda bırakıp, müziğe yönelen ve Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, İzmir'e tatile geldi.
Soğuk hava işlemedi
Ocak ayında olmamıza rağmen soğuk havayı umursamayan güzel oyuncu, denize girdiğini duyurdu.
Denize girdi
Kırmızı bir mayo giyen Yereli, denizden çıktıktan sonra verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.
Fotoğraflarını yoruma kapatan sarışın güzelin karelerine takipçilerinden beğeni yağdı.
Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Serel Yereli'nin 455 bin takipçisi bulunuyor.
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