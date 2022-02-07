Serel Yereli sütyenli pozlarıyla geri döndü

Daha önce "Parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" sözleriyle dikkat çeken Serel Yereli yine güneşi görünce hırkasının önünü açtı ve sütyeniyle poz verdi.

Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan daha sonra 'Ben oyuncu değilim, oyunculuk yapmak istemiyorum" açıklamasıyla herkesi şaşırtan Serel Yereli, gelen tekliflerin hepsini reddedip yeni bir hayata başlamıştı.

Türkiye'den ayrılan ve İngiltere'de müzik hayatı için çalışmalar yapan Yereli, zaman zaman da yaptığı iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

KÖPEKLİ POZ

Serel Yereli, önceki gün yine güneşi görünce hırkasının önünü açıp köpekle pozlar verdi.

Sütyeniyle poz vermekten çekinmeyen güzel oyuncuya yorum yağdı. Yereli'nin hayranları pozlarına beğeni yağdırırken fotoğrafların altına iltifatlar yazmayı da ihmal etmedi.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye geldiğinde iddialı pozlarıyla ilgili konuşan Yereli, "Biz böyle parkta güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz, güneşleniyoruz bir problem de çıkmıyor. Kimse kimseye müdahale etmediği için o rahatlığımı sergilemek istiyorum açıkçası" yorumunda bulunmuştu.



