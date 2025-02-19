Serel Yereli, Türkiye'yi terk etme nedenini açıkladı! Cevabı gündem oldu

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Bodrum Masalı'nda canlandırdığı 'Alara' karakteri ile ünlenen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, bu dizi ile büyük bir çıkış yakalamıştı.

Türkiye'den giden Serel Yereli oyunculuğu da bırakmış, müzik eğitimi almaya başlamıştı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, uzun zaman sonra bir davette ortaya çıktı.

Londra'ya taşınan ünlü oyuncu, ülkeden gitme sebebini de açık açık anlattı.

"BURADA GELECEK YOK"

Yereli; ''Burada bir gelecek göremedim kendime. Erken uyandım. İfade özgürlüğümün olduğu bir yerde olmalıyım ki rahat olayım. Bir de bu kadar statü ayrımım olmamasını istiyorum." ifadelerini kullandı.