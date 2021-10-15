Euro
10.6888
0.15%
Dolar
9.2035
0.28%
Altın
530.36
0.03%
Borsa
1.412
0%
Bitcoin
544.415
3.52%
EXEN Coin
22.00
-1.30%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Serel Yereli yaz sezonunu kapatmadı

    Oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli Çeşme'de denize girdiği anları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serel Yereli yaz sezonunu kapatmadı

    Bir dönem ekranlara gelen 'Bodrum Masalı' isimli dizide can verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Serel Yereli, bir süre önce İzmir'e gelip güzel havanın tadını çıkardı. Mavi mayosuyla denize girdiği anları paylaşan Yereli'ye hayranlarından beğeni yağdı.

    "HOŞ GELDİN"

    'Bodrum Masalı' dizisinden sonra oyunculuğa bırakıp, müzik kariyerine ağırlık veren Yereli'ye hayranları "Türkiye'ye hoş geldin" yorumları yaptı.

    Serel Yereli yaz sezonunu kapatmadı #1Serel Yereli yaz sezonunu kapatmadı #2Serel Yereli yaz sezonunu kapatmadı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir