Serel Yereli yaz sezonunu kapatmadı

Oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli Çeşme'de denize girdiği anları paylaştı.

Bir dönem ekranlara gelen 'Bodrum Masalı' isimli dizide can verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli, yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Serel Yereli, bir süre önce İzmir'e gelip güzel havanın tadını çıkardı. Mavi mayosuyla denize girdiği anları paylaşan Yereli'ye hayranlarından beğeni yağdı.

"HOŞ GELDİN"

'Bodrum Masalı' dizisinden sonra oyunculuğa bırakıp, müzik kariyerine ağırlık veren Yereli'ye hayranları "Türkiye'ye hoş geldin" yorumları yaptı.