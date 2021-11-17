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    Serel Yereli ayna karşısında poz verdi

    İngiltere'de yaşayan Serel Yereli, iddialı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 09:50
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    Serel Yereli ayna karşısında poz verdi

    Bodrum Masalı dizisindeki Alara rolüyle tanınan Serel Yereli, oyunculuk kariyerini noktalamış ve müzik sektörüne giriş yapmıştı. Ankara Antlaşması'yla Türkiye'den de ayrılan Yereli, İngiltere'de yaşamaya başlamıştı.

    Uzun süre sonra ailesini görmek için İzmir'e dönen Yereli, ailesiyle zaman geçirip İngiltere'ye döndü.

    İnstagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yapan Yereli'den yeni fotoğraflar geldi.

    Serel Yereli'nin iddialı pozları FOTO GALERİ

    "GÖLGELERDE BİLE"

    Ünlü isim, ayna karşısında sütyeniyle poz verdiği hallerini paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına, "Gölgelerde bile" notunu düştü. Yereli'nin takipçileri paylaşıma beğeni yağdırdı.

    "UMUT OLUYORUM"

    Yereli, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti. Yereli sorular üzerine "Ben kafama göre takılıyorum. Özgürlüğün verdiği tembellik var. İnsanlar rahat olunabileceğini görsün diye de paylaşıyorum. Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz. Kimse kimseye müdahale etmiyor. İzmirli arkadaşlarıma umut oluyorum." demişti.

    Serel Yereli ayna karşısında poz verdi #1Serel Yereli ayna karşısında poz verdi #2Serel Yereli ayna karşısında poz verdi #3

     

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