Serel Yereli'nin iddialı paylaşımı olay oldu: Havlulu poz

ensonhaber.com
2016 yılında yayınlanan Bodrum Masalı dizisindeki Alara karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serel Yereli'nin oyunculuk kariyeri kısa sürdü.
Bodrum Masalı ile ünlendikten sonra İngiltere'ye yerleşen Serel Yereli, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
Her paylaşımı olay olan ünlü isim, bu defa son gönderisi ile sosyal medyayı salladı.
Havluyla poz verdi
Havluya sarınıp poz veren ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış