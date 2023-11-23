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Serel Yereli'nin iddialı paylaşımı olay oldu: Havlulu poz

Serel Yereli'nin iddialı paylaşımı olay oldu: Havlulu poz Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Serel Yereli, son pozlarıyla olay oldu.