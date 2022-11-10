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    Serel Yereli'yi çıplak sandılar

    Serel Yereli, son olarak cam kenarında verdiği pozda çıplak sanıldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 08:03
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    Serel Yereli'yi çıplak sandılar

    2 senedir Türkiye, İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

    Çıplak sandılar

    Türkiye'deki oyunculuk kariyerini bırakıp İngiltere'de müzik eğitimi almaya giden güzel isim, son olarak cam kenarında poz verdi. Serel Yereli'yi gören takipçileri güzel şarkıcıyı çıplak sandı.

    Yereli'nin son pozu "Üzerinde tayt var mı yok mu?" tartışmasına neden oldu.

    Serel Yereli yi çıplak sandılar #1

     

    Serel Yereli yi çıplak sandılar #2

    Serel Yereli yi çıplak sandılar #3


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