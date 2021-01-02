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    Seren Serengil annesi Nevin Serengil'i takipten çıkardı

    Seren Serengil’in annesi Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen’in albüm fotoğrafını beğendi. Bu hamleyi affetmeyen ünlü sunucu ise annesini takip etmeyi bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 20:44
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    Seren Serengil annesi Nevin Serengil'i takipten çıkardı

    'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programda sunuculuk yapan Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik olmuştu.

    Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle "Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Seren Serengil, Dumping Sendromu nedeniyle riskli bir ameliyat olacak. Zor günlerden geçen Serengil, bir problem de annesiyle yaşadı.

    ANNESİ GÜLBEN ERGEN'İN FOTOĞRAFINI BEĞENİNCE, TAKİPTEN ÇIKARDI

    Sabah'ın haberine göre; ünlü şarkıcının annesi Nevin Serengil, kızının uzun zamandır küs olduğu Gülben Ergen'in albüm fotoğrafını beğendi.

    Annesinin Gülben Ergen'in fotoğrafını beğendiğini gören Seren Serengil, büyük şaşkınlık yaşadı ve Nevin Serengil'i takipten çıkardı.

    İkilinin arasındaki kriz, sosyal medyada gündem oldu.

    Seren Serengil annesi Nevin Serengil i takipten çıkardı #1

    Seren Serengil annesi Nevin Serengil i takipten çıkardı #2

    Seren Serengil annesi Nevin Serengil i takipten çıkardı #3

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