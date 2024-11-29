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Bir dahaki genel seçimlerde hayvanlar için milletvekili adayı olacağını açıklayan şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, Esra Ezmeci'nin YouTube programına konuk oldu.

İtiraflarda bulunan Serengil, yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Hakkında çıkan iddialar hakkında konuşan ünlü şarkıcı, 'Bekaret' itirafını yeniden gündeme getirdi.

Serengil'in açıklamalarından ara başlıklar:

"KİME VERDİĞİ ASLA SÖYLEMEM"

''Benim hakkımda o kadar çok yalan haber yapıldı ki' diyen Bir röportaj yapardım o röportajın bir bakardım çok özür diliyorum herkesten, nasılsa YouTube diye... Bekaretimi kime verdim falan diye çıkardı... Bir bakardım o başlıklar. Hayatımda böyle bir şey söylemem.

"AĞLAYARAK GAZETELERİ ARARDIM"