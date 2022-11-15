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    Seren Serengil: Hadise'nin Reza ile kayalıklarda fotoğrafı var

    Seren Serengil, Hadise ile Reza Zarrab iddiasıyla ilgili dikkat çeken yeni açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 08:34
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 08:56
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    Seren Serengil: Hadise'nin Reza ile kayalıklarda fotoğrafı var

    Hadise'nin Reza Zarrab'la birlikte olduğunu iddia eden Seren Serengil yine bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

    "Mesajları okudum"

    Hadise'nin, Ebru Gündeş ile arkadaş olduğu dönem Zarrab ile yasak aşk yaşadığını iddia eden Serengil, "Ben o mesajları okudum Reza ile olan. Yetinmedim, Reza'nın avukatını aradım, avukat evet dedi. Ben söz verdiğim için burada söylemedim." demişti.

    Seren Serengil: Hadise nin Reza ile kayalıklarda fotoğrafı var #1

    Hadise'ye yine kızdı

    Serengil, Hadise'nin son konserinde "Söylediklerimden dolayı hiç kimseye hesap vermek zorunda değilim. Şimdi ben bir şeyler söylerim ama manşet olmaya hiç niyetim yok." sözlerine kızdı ve bu sefer bambaşka bir iddia ortaya attı.

    Seren Serengil: Hadise nin Reza ile kayalıklarda fotoğrafı var #2

    "'Reza ile kayalıklarla pozum yok' desin"

    Seren Serngil konuşmasında, "Desin ki... Mesela... Reza'yla benim fotoğraflarım varmış desin mesela. Onu da kız kardeşim çekmedi desin mesela. Manşetse bu manşet bence. Kayalıklarda el ele bir fotoğrafınız varmış diye söylentiler varmış, böyle bir fotoğraf yok. Üstelik kız kardeşim çekmedi desin mesela. Diyebilir, bunları söyleyebilir." diye konuştu.

    Seren Serengil: Hadise nin Reza ile kayalıklarda fotoğrafı var #3


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