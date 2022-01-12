Duruşmada Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddialarını kabul etmeyen Seren Serengil, mahkeme çıkışında “Can Tanrıyar Petek’ten sonra bana taktı. Kaç senedir zor kurtuldum” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı ve sunucu Seren Serengil mahkemede savunma yaptı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil katıldı.

Müşteki Can Tanrıyar'ı ise avukatı temsil etti.

“ASILSIZ İDDİALAR VARDIR, KABUL ETMİYORUM”

Duruşmada savunma yapan Seren Serengil “20 yıllık televizyoncuyum. Söz konusu iddialar Can Tanrıyar'ın eski eşi Petek Dinçöz tarafından defalarca söylenmiş, haberi yapılmış şeylerdir. Ayrıca dosyayı incelediğimde asılsız iddialar vardır, kabul etmiyorum. Ben sanatçıyım. Basından bir arkadaş görüşmek istediğinde görüşebilirim. Görüştüğümüzde yaklaşımı farklı oldu. Eski eşine yaptığı mobbingi bana yapıyor. Ben sadece eski eşine yaptığı eylemleri diğer insanlara duyurmak istedim. Hakaret kastım yoktur.” dedi.

TANRIYAR’IN AVUKAT CEZA İSTEDİ

Şikayetçi Can Tanrıyar’ın avukatı ise sanık Seren Serengil'in cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin magazin programı yapmış olmasına istinaden bu konuşmaları gerçekleştirdiğini, hakaret kastının olmadığını belirterek beraatini talep etti.

SAVCI YENİDEN MÜTALAA HAZIRLAMAK İÇİN SÜRE TALEP ETTİ

Serengil'in, bugün duruşması yapılan davası ile devam eden başka bir dava dosyasının birleştirilmesi sebebiyle, Cumhuriyet savcısı yeniden mütalaa sunmak için dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Seren Serengil, hakaret davasında savunma yaptı VİDEO

“CAN TANRIYAR PETEK’TEN SONRA BANA TAKTI”

Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklama yapan Seren Serengil, “Can Tanrıyar'ın Petek Dinçöz’ü kemerle dövdüğü, şantaj yaptığı, annesinin kendisine gece kulübünden mesajlar attığı iddia edilen şeylerin belgelerini sundum bugün. Çünkü söylediğim her şey doğruydu. Bunlar bir hakaret içermiyor. Can Tanrıyar Petek’ten sonra bana taktı. Kaç senedir zor kurtuldum. O yüzden de bu belgeleri mahkemeye sunarak, bunları gerçekte söylediğini kanıtlamış olduk.” ifadelerini kullandı.