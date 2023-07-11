Seren Serengil: Herkes 3 ay tatil yapsın Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Seren Serengil, herkesin 3 ay maaşını alıp tatil yapması gerektiğini söyledi.

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Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Seren Serengil, yaptığı bir açıklamayla daha hem tepki çekti hem alay konusu oldu.

"Acun'a katılıyorum"

Sosyal medya hesabından sürekli düşüncelerini dile getiren Serengil, herkesin 3 ay maaşını alıp tatil yapması gerektiğini söyledi.

"3 ay tatil verin maaşları da verin." diyen Seren Serengil'e tepki yağdı.

“Asla çalışmıyorum"

“Acun'a bir konuda çok katılıyorum insanlar yazın çalışmamalı…” diyen Serengil “Asla çalışmıyorum yıllardır ve bütün tv sözleşmelerimde vardır 23 yıldır haziran dedim mi giderim eylül sonu dönerim. Herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli.. Bir tek memurlar sevindi zamdan diğerlerine de böyle bir güzellik yapın." dedi. "

"Cahil sensin"

Sosyal medyada tepki gören şarkıcıya bir takipçi, "Nasıl cahilce bir yorum bu. Tarlada çalışan, üreten ne yapsın?" dedi. Seren Serengil, tepkilere kızıp "Cahil sensin vardiyalı olur bu işler büyük düşün." diyerek fikrinin arkasında durdu.