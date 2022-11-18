Seren Serengil ile annesi Nevin Teoman'ın arası açıldı

Sunuculuk yaptığı programda polemikleriyle gündemden düşmeyen Seren Serengil, bu defa annesiyle mahkemelik oldu.

Usta oyuncu Öztürk Serengil ve eski eşi İtalyan asıllı Nevin Teoman, ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesi imzalatıp, Bostancı’daki evinin tapusunu kendi üzerine geçirdiği iddiasıyla kızı Seren Serengil’e dava açtı.

"Ne imzaladığımı bilmiyordum"

Teoman, “Ne imzaladığımın farkında değildim. Kızım beni kandırdı. Ne sağlık sigortamı ödedi ne de faturalarımı. 30 milyonluk dairemi de üzerine geçirdi.” diyerek dilekçe verdi.

"Hukuk dışı iş yapmam"

Seren Serengil, konu ile ilgili açıklama yaptı: “Öztürk Serengil ile Nevin Serengil’in tek çocuğuyum. Annemin ilk eşinden iki üvey ablam var. Ablamların, babamın sahip olduklarıyla hiçbir alakaları yoktur. Ben yine de babalar ayrı olmasına rağmen onları sevmeye çalıştım. Kimsenin rızası olmadan hukuk dışı işler yapmam. İddia edilen her şeyin altını dolduracak resmi belgelerim var. Zamanı gelince hepsini tek tek anlatacağım.”