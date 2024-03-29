Seren Serengil kime oy vereceğini açıkladı: "Oyumu Ekrem İmamoğlu'na vereceğim" Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda 31 Mart seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi televizyon ve sanat dünyasından birçok isim, kime oy vereceğini açıklamaya başladı.

Son olarak Seren Serengil, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak 31 Mart'ta kime oy vereceğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaşımla dikkat çeken Seren Serengil, CHP'nin İstanbul adayı ve mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu'na veriyorum"

"İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için ve hayvanları sevdiğim için onlara son senelerde yapılan zulmü savunanlara oyumu vermeyeceğim. Bütün sanatçı arkadaşlarıma da 'omurgamızı kaybetmeyelim' diyorum. Bugün nasıl bizimle muhatap olmayı tercih etmiyorsa insanlar biz de hiçbir kimseyi seçme mecburiyetinde değiliz.

Bundan dolayı cezalandırılacaksak da buyurun cezalandırın. Demokratik bir ülkede herkesin herkesi seçme hakkı vardır ve bunu da beyan etme hakkı vardır.

"Ben onlar için çok üzülüyorum"

Nedense korku atmosferi olduğu için hiçbir arkadaşım konser alamam, dizilerde oynayamam diye kendilerinden ödün veriyor. Ben onlar için çok üzülüyorum.

"Atatürk çocuğuyum"

Ben Türküm, Atatürk çocuğuyum. Oyumu Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Her şey çok güzel olacak."