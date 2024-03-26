Seren Serengil Seda Sayan'ın eşiyle yaş farkını eleştirdi: "Eşi çocuğundan küçük" Her yaptığı her söylediği olay olan ünlü isimlerden Seren Serengil, bu defa Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'in arasındaki yaş farkı hakkında konuştu.

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Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, bu defa Seda Sayan'ın evliliğine taktı. Serengil, Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük biriyle evli olmasını yorumlayınca gündem oldu.

"Ben olmaya çalışıyor"

Bir süredir Seda Sayan'ı kendisine benzemeye çalışmakla suçlayan Serengil, bir fotoğraf paylaşarak 'Kaşları aynı yaptın, benim doktorlarıma gidip Seren gibi olsun diyorsun. Seren Sayan ya da Seda Serengil olmaya ne gerek var?" demişti.

Seren Serengil şimdi de Seda Sayan'ın evliliği hakkındaki yorumuyla gündem oldu.

"Çocuk, çocuğundan küçük zaten"

Serengil, bir takipçisinin fotoğrafının altına yaptığı "Seda Sayan boşanıyor mu?" yorumuna "Çocuk çocuğundan küçük zaten, annesi yaşında 67 yaşında kadın. Olacak şey miydi?" diyerek cevap verdi.

"Cinsel anlamda bir ilişkimiz yok"

Seren Serengil daha önce sevgilisi Mustafa Tohma'yla yaşadığı ilişkiyi anlatmıştı: "Gerçekten Tohma ile cinsel anlamda bir ilişkimiz yok ama bağlılık var. Benim bir psikoloğa da gitmem gerekiyor."