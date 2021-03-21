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    Seren Serengil takipçilerinden yardım istedi

    Geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil kötü haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Serengil, takipçilerinden yardım istedi.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 16:05
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    Seren Serengil takipçilerinden yardım istedi

    2016'da geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan Serengil, Dumping Sendromu adı verilen hastalığa yakalanmıştı.

    SEREN, TAKİPÇİLERİNE SORDU

    Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son bir haftada tekrar hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor. Bilgilendirebilirse çok memnun olurum" yazarak yardım istedi.

    Seren Serengil takipçilerinden yardım istedi #1

    Seren Serengil takipçilerinden yardım istedi #2

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