Seren Serengil: Ünlüyüm ve ameliyatım riskli olduğu için kimse yapmak istemiyor

Seren Serengil: Ünlüyüm ve ameliyatım riskli olduğu için kimse yapmak istemiyor

Ameliyatı öncesinde son programına katılan Seren Serengil, risk taşıdığı için ameliyatına hiçbir doktorun girmek istemediğini söyledi. Serengil, ameliyat öncesinde rıza videosu çekildiğini belirtti.

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programına katılan Seren Serengil, bu hafta katıldığı son televizyon programı olduğuna vurgu yaptı.

Dumping sendromu nedeniyle gireceği ameliyat öncesindeki son canlı yayınında korkularını dile getiren Seren Serengil, doktorların da korktuğunu söyledi.

Ameliyat öncesinde birçok doktorla görüştüğünü ve doktorların risk içermesi nedeniyle sorumluluk almak istemediğini söyleyen Seren Serengil, ameliyat olacağı hastanede onay videosunun çekildiğini belirtti.

"ÜNLÜ OLDUĞUM İÇİN DOKTORLAR SORUMLULUK ALMAK İSTEMİYOR"

Canlı yayında ameliyatıyla ilgili bilgilendirme yapan Seren Serengil, "Dediğim gibi dün doktor çağırdı beni görüntülü onayımı aldılar. Riskli bir ameiliyat olduğunu baştan beri söylüyordu. Doktor için de çok zor, ünlü olduğum için onlar da sorumluluk almak istemiyor. Kimse yapmak istemiyor ameliyatımı.

Seren Serengil: Ünlüyüm ve ameliyatım riskli olduğu için kimse yapmak istemiyor VİDEO



"DOKTOR NE YAPACAĞINI BİLMİYOR"

Bütün olabilecek her şeyden bahsetti. Ne yapacağını da bilmiyor. Bir önceki doktorum ve hastane ısrarla ameliyat videomu vermediği için içeride mide ameliyatı mı olacak revizyon ameliyatı mı olacak orada göreceğiz.

AMELİYATI SABAH OLACAK

Normalde kesik olmadan yapılan bir ameliyat ama kesebileceğini söyledi. Hepsini içeriye girdikten sonra göreceğim dedi. 6 saat sürecek ameliyatım. 1 ay daha böyle gidersen siroz olacaksın dedi. Ben seni iyi edeceğimi düşünüyorum dedi. Allah yukarıda... Bu gece yatıracaklar, bağırsaklarım temizlenecek. Sabaha ameliyat olacağım öğleden sonra çıkmış olacağım." ifadelerini kullandı.

DUMPING SENDROMU NEDİR?

Dumping Sendromu, midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen ve midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.