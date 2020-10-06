Seren Serengil'den Seda Sayan yorumu

Sunucu Seren Serengil, Seda Sayan'ın geçirdiği estetik operasyonlar sonrası kendisine benzediğini dile getirdi.

Yaşlanmak istemeyen şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Sayan, ardından bu pozunu yayınladı.

Sunucu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seda Sayan'ın kendisine benzediğini dile getirdi.

"HA GAYRET"

Sayan'ın fotoğrafını yayınlayan Serengil, paylaşımına "Ha gayret Seda abla, az kaldı. Seda Serengil" notunu düştü.