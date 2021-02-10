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    Seren Serengil'e dev ayıcıklı evlilik teklifi

    Sevgilisi Mustafa Tohma, Seren Serengil'e dev ayıcıkla evlilik teklifi yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 11:03
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    Seren Serengil'e dev ayıcıklı evlilik teklifi

    Bu aralar sağlık problemleriyle uğraşan Seren Serengil, bir kez daha evleniyor.

    Mustafa Tohma ile iki yıllık yakın arkadaşlıklarının aşka dönüştüren Serengil, aradığı mutluluğu buldu.

    AYICIKLI EVLENME TEKLİFİ

    Seren Serengil’in evinin kapısına dayanan Tohma, dev ayıcık ile aşkını ilan etti. Tohma, 500 adet gül, balonlar ve meşalelerle süslediği sokakta Serengil'e evlilik teklifinde bulundu.

    "ÇOK MUTLUYUM"

    Sevgilisinin sürprizi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Serengil’in, mutluluğu yüzüne yansıdı. Evlilik teklifini kabul eden Serengil, “Çok mutluyum.” dedi.

    Seren Serengil'e dev ayıcıklı evlilik teklifi VİDEO,

    Seren Serengil e dev ayıcıklı evlilik teklifi #1

    Seren Serengil e dev ayıcıklı evlilik teklifi #2

    Seren Serengil e dev ayıcıklı evlilik teklifi #3

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