Seren Serengil'in Şeyma Subaşı yorumu kavga çıkarır

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın, kızı Melisa Ilıcalı ile ilgili açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından kızı Melisa'yla ilgili yaptığı bir açıklama ile yine gündeme geldi.

ACUN'A MESAJ YOLLADI

Kızının velayetinin kendisinde olmasının gerektiğini söyleyen Şeyma Subaşı, yaptığı açıklamada, "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır." demişti.

Açıklamasıyla olay olan Şeyma Subaşı'nın, Acun Ilıcalı ile anlaşamadığı konuşuluyordu.

Şeyma Subaşı'nın kızını yanına almak istemesini samimi bulmayan Seren Serengil, sert yorumlar yaptı.

"MELİSA ONUN YANINDA DOĞRU YETİŞEMEZ"

Serengil açıklamasında şunları söyledi: "Bin tane adamın kucağında çocuk yanında. Küçücük kız çocuğu çıplak ayaklarında şeyler, iç çamaşırları... Her gece sokaktalar, sabaha kadar geziyorlar. O çocuğun doğru düzgün yetişme şansı yok.

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"PARA İÇİN"

Melisa'yı yanında istemesinin sebebi maddi imkanlardan yararlanmak istemesi. Velayet Acun'da olduğu için para da alamıyor.

Kızının yaşam standardından da yararlanmak istiyor. Melisa yanına gelince Acun'un evine yerleşti haberleri okuyorum. Kızı olduğu sürece bütün bu nimetlerden yararlanacak."











