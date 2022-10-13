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    Serenay makyajsız

    Serenay Sarıkaya, gittiği spor salonunda fotoğraf yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 07:36
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 07:45
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    Serenay makyajsız

    Bir yıldır birlikte olduğu işletmeci Umut Evirgen ile yollarını iki hafta önce ayıran Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı.

    Sıfır makyaj

    Ünlü oyuncu, sosyal medyada makyajsız halini yayınladı. Hep makyajlı hallerini yayınlayan Serenay Sarıkaya, doğal haliyle de takipçilerinin beğenisini aldı. Takipçileri ünlü oyuncuya, yorum yağdırdı.

    Serenay makyajsız #1

    Serenay makyajsız #2


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