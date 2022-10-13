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Serenay makyajsız
Serenay Sarıkaya, gittiği spor salonunda fotoğraf yayınladı.
- Haber Merkezi
- 13.10.2022 - 07:36
- Güncelleme : 13.10.2022 - 07:45
Bir yıldır birlikte olduğu işletmeci Umut Evirgen ile yollarını iki hafta önce ayıran Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi yine başardı.
Sıfır makyaj
Ünlü oyuncu, sosyal medyada makyajsız halini yayınladı. Hep makyajlı hallerini yayınlayan Serenay Sarıkaya, doğal haliyle de takipçilerinin beğenisini aldı. Takipçileri ünlü oyuncuya, yorum yağdırdı.