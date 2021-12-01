Serenay Sarıkaya: Adana'dan ev almadım

Yeni dizisinin çekimleri için Adana'ya giden Serenay Sarıkaya, ev aldığı iddialarına cevap verdi.

Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir Adana'da olan oyuncu Serenay Sarıkaya İstanbul'a döndü.

Güzel oyuncu, İstanbul'a gelir gelmez önceki gün Etiler'de bir güzellik merkezi çıkışı objektiflere yansıdı. 6 saat bakım yaptıran Sarıkaya'nın keyfi yerinde olduğu göründü.

"HAYRAN KALDIM"

Projesinin Adana'da çekilmesinden dolayı kendisine ev aldığı haberlerini yalanlayan oyuncu, şehri çok beğendiğini belirtti. Sarıkaya, "Adana'yı çok sevdim o kadar güzel ki hayran kaldım" dedi.