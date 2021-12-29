Serenay Sarıkaya, Adana'yı anlattı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Şahmeran dizisinin çekimlerini bitirip bitirmez İstanbul'a döndü.

Çekimleri Adana'da tamamlanan ‘Şahmeran’ dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya, önceki gün Nişantaşı’ndan görüntülendi.

Hayli keyifli olduğu görülen 29 yaşındaki oyuncu; Adana'daki dizi çekimleriyle ilgili konuştu.

"HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ"

Şahmeran dizisinin çekimlerinin çok eğlenceli geçtiğini söyleye güzel oyuncu, "Çok eğlendik, şehir dışında olmak da çok iyi geldi. Oraları da çok sevdik, inşallah güzel bir şey çıkar.

Yayınlanması hayli zaman alacak. Açıkçaası bu kadar erken bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Çok orijinal bir iş sizleri bekliyor diyebilirim. Dizi içime sindi. Zaten o kadar özlemişim ki benim canıma minnet, her şey çok güzeldi." dedi.