Serenay Sarıkaya bikinili doğum günü pozu ile nefes kesti! Aile dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, yeni yaşını paylaştığı cesur kareleriyle kutladı. Sarıkaya'ya yorum yağdı.

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya, 8 yıl sonra ekranlara geri döndü.

Aile dizisindeki Devin karakteriyle beğenilen başarılı isim, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Yeni yaşını tatilde kutlayan Serenay, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareleriyle olay oldu.

Serenay yeni yaşını kutladı

Paylaşımına yeni doğan notunu düşen ünlü oyuncu beyaz bikinili pozuyla görenleri büyüledi.Çok sayıda ünlü isim yaptıkları yorumlarla oyuncuya iltifat ederken birçok sosyal medya kullanıcısı da emoji göndererek güzelliğine atıfta bulundu.

Ünlü oyuncuya; "Ateş ediyor vay anam!", "İyi ki doğmuş dünyanın en güzel kadını", "Doğaüstü bir güzelliksin Serenay", "Daha iyisi yok" gibi yorumlar yapıldı.