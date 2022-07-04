Serenay Sarıkaya bikinisiyle kayalıklara çıktı

Serenay Sarıkaya siyah dantelli bikinisiyle kayalıklarda poz verdi

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla gündeme gelmeye başladı.

İlan-ı aşk yapıldı

Uzun zamandır aşk yaşayan ancak her seferinde arkadaş olduklarını söyleyen Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü çift ilişkilerini sosyal medyadan ilan etti. Evirgen, sosyal medya hesabından aşk dolu bir karelerini yayınlayarak Sarıkaya'nın doğum gününü kutladı.

Evirgen, sosyal medya hesabından aşk dolu bir karelerini yayınlayarak Sarıkaya'nın doğum gününü kutladı. Evirgen yayınladığı poza; "İyi ki doğdun bitanem" yazdı.

Kayalıklara çıktı

Sevgilisinin aşk ilanından sonra Sarıkaya da siyah bikinisiyle kayalıklarda verdiği pozları sosya medya hesabından yayınladı. Serenay Sarıkaya'nın yayınladığı gönderisine ise kısa sürede beğeni yağdı.