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    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz dedikodularını yalanladı

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanlarken "Üzerimden iddialar üretmeyin" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 06:30
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 06:36
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    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz dedikodularını yalanladı

    Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri ünlü güzel Serenay Sarıkaya.

    Özellikle sevgilileri ile dikkat çeken ünlü oyuncu hakkında, Umut Evirgen ayrılığından sonra dedikodular başladı.

    İddiaları yalanladı

    Sarıkaya'nın en son Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

    Sarıkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Deniz ile aşk yaşadığına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

    Güzel oyuncu, "Hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerimden iddialar üretmeyin." ifadelerini kullandı.

    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz dedikodularını yalanladı #1

    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz dedikodularını yalanladı #2


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