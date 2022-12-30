Serenay Sarıkaya, Burak Deniz'le aşk iddialarına yanıt verdi

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, aynı dizide birlikte rol aldığı Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddialarını, "Yılın son yanlış haberi, sakin" sözleriyle yalandı.

Türkiye'nin sevilen kadın oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, cesur pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Adı sık sık aşk dedikodularına karışan genç oyuncunun, son olarak Didem Soydan ile birlikteliğini sonlandıran Burak Deniz ile yakınlaştığı iddia edildi.

Set arkadaşlığı aşka dönüştü iddiası

Sosyal medya platformunda yayınlanmaya hazırlanan Şahmaran dizisinde birlikte rol alan ikilinin yakınlaştığı belirtilmişti.

Set arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştüğü söylenen çiftin, aşklarını gözlerden uzakta yaşamak istedikleri de iddialar arasında yer aldı.

"Yılın son yanlış haberi"

Kısa sürede gündem olan ve "Yılın son aşkı" başlığıyla yayınlanan habere ilişkin güzel oyuncudan cevap gecikmedi.

Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yılın son yanlış haberi, sakin" ifadelerini kullandı.

Burak Deniz cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.