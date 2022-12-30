Petrol
83.41
-0.06%
Euro
19.9986
0.05%
Dolar
18.7204
0.08%
Altın
1.093
0.18%
Borsa
5539
0.00%
Bitcoin
312.688
-0.71%
BTXN Coin
5.71
-4.19%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz'le aşk iddialarına yanıt verdi

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, aynı dizide birlikte rol aldığı Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddialarını, "Yılın son yanlış haberi, sakin" sözleriyle yalandı.
    • 30.12.2022 - 14:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz'le aşk iddialarına yanıt verdi

    Türkiye'nin sevilen kadın oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya, cesur pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

    Adı sık sık aşk dedikodularına karışan genç oyuncunun, son olarak Didem Soydan ile birlikteliğini sonlandıran Burak Deniz ile yakınlaştığı iddia edildi.

    Set arkadaşlığı aşka dönüştü iddiası

    Sosyal medya platformunda yayınlanmaya hazırlanan Şahmaran dizisinde birlikte rol alan ikilinin yakınlaştığı belirtilmişti.

    Set arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştüğü söylenen çiftin, aşklarını gözlerden uzakta yaşamak istedikleri de iddialar arasında yer aldı.

    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz le aşk iddialarına yanıt verdi #1

    "Yılın son yanlış haberi"

    Kısa sürede gündem olan ve "Yılın son aşkı" başlığıyla yayınlanan habere ilişkin güzel oyuncudan cevap gecikmedi.

    Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yılın son yanlış haberi, sakin" ifadelerini kullandı.

    Burak Deniz cephesinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz le aşk iddialarına yanıt verdi #2

    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz le aşk iddialarına yanıt verdi #3


    Giresun'da ambulansın çarptığı genç, 9 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor
    Yaşam

    Giresun'da ambulansın çarptığı genç, 9 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor

    Ümraniye'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı
    İç Haber

    Ümraniye'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü takla attı

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Görüş Bildir