Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi

Bir süre önce ayrıldıklarını açıklayan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ın son paylaşımını beğenmesi kafaları karıştırdı.

Komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük olan oyuncu Serenay Sarıkaya, Kasım 2019'da sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı.

Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer, geçen ekim ayında da yollarını ayırmıştı.

Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.

PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

İkili o günden sonra hiçbir araya gelmedi. Sarıkaya ve Yılmaz, ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Ancak önceki akşam Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle geldi.

Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi. Sarıkaya'nın bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Öte yandan hem Serenay Sarıkaya hem de Cem Yılmaz, birlikte oldukları kareleri hünez Instagram hesaplarından kaldırmadı.