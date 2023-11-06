Serenay Sarıkaya derin yırtmacıyla nefes kesti Şu sıralar Aile dizisiyle ekranlarda olan Serenay Sarıkaya, verdiği iddialı pozlarına yenilerini ekledi.

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Reyting rekorları kıran Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşan Serenay Sarıkaya, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Son olarak bir davet için hazırlanan güzel oyuncu, iddialı seçimiyle ve verdiği pozlarla dikkat çekti.

Derin bacak dekoltesi tercih eden Serenay Sarıkaya'nın makyaj masasında verdiği pozlarına beğeni yağdı.

Eski sevgiliden beğeni geldi

Hayranlarını mest eden oyuncunun eski aşkı Umut Evirgen de bu pozlara dayanamadı.

Şu sıralar oyuncu Alina Boz ile evlilik hazırlığı yapan işletmeci Umut Evirgen, eski aşkının pozlarını beğendi, bu durum sosyal medyada gündem oldu.

Evirgen, 1 saat sonra ise beğenisini kaldırdı.