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    Serenay Sarıkaya derin yırtmaçlı minisiyle büyüledi

    Şahmaran dizisiyle ekrana dönecek olan Serenay Sarıkaya, derin yırtmaçlı minisiyle hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 10:02
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    Serenay Sarıkaya derin yırtmaçlı minisiyle büyüledi

    Birkaç aydur dizisinin çekimleri için Adana'da olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün akşam katıldığı etkinlik için İstanbul'a geldi.

    Gecenin en dikkat çeken ismi, şıklığı ve güzelliğiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Dizi heycanı var

    Şahmaran isimli dizide rol alan Serenay Sarıkaya dizinin çekimlerinin devam ettiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya instagram hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni topladı.

    Sahnede halay

    Gecede çılgınca eğlenen Serenay Sarıkaya, sahneye çıkıp Kenan Doğulu, Rıza Kocaoğlu ve Erkan Kolçak Köstendil ile halay çekti.

    Serenay Sarıkaya derin yırtmaçlı minisiyle büyüledi #1

    Yorum yağdı

    Serenay Sarıkaya'nın instagram paylaşımı kısa sürede yüz elli binden fazla beğeni aldı. Oyuncunun hayranları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

    Serenay Sarıkaya derin yırtmaçlı minisiyle büyüledi #2

    Serenay Sarıkaya derin yırtmaçlı minisiyle büyüledi #3

    Serenay Sarıkaya derin yırtmaçlı minisiyle büyüledi #4


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