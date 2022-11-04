Serenay Sarıkaya derin yırtmaçlı minisiyle büyüledi

Şahmaran dizisiyle ekrana dönecek olan Serenay Sarıkaya, derin yırtmaçlı minisiyle hayran bıraktı.

Birkaç aydur dizisinin çekimleri için Adana'da olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün akşam katıldığı etkinlik için İstanbul'a geldi.

Gecenin en dikkat çeken ismi, şıklığı ve güzelliğiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dizi heycanı var

Şahmaran isimli dizide rol alan Serenay Sarıkaya dizinin çekimlerinin devam ettiğini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıkaya instagram hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni topladı.

Sahnede halay

Gecede çılgınca eğlenen Serenay Sarıkaya, sahneye çıkıp Kenan Doğulu, Rıza Kocaoğlu ve Erkan Kolçak Köstendil ile halay çekti.

Yorum yağdı

Serenay Sarıkaya'nın instagram paylaşımı kısa sürede yüz elli binden fazla beğeni aldı. Oyuncunun hayranları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.