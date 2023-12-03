Serenay Sarıkaya, eski aşkı Umut Evirgen evlenirken paylaştı: Dünya yanarken ben... Eski sevgilisi Umut Evirgen'in Alina Boz ile evlendiği gün kalabalığın ortasında ruj sürerken paylaşım yapan Serenay Sarıkaya, "Dünya yanarken ben" notunu düştü.

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ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sık sık magazin gündemini kurcalayan isimler arasında.

Yer aldığı yapımlardaki rolleri ile konuşulan Sarıkaya, aşk hayatı ile de dikkat çekiyor.

Serenay Sarıkaya'nın adı, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Çağatay Ulusoy, Umut Evirgen gibi isimlerle anıldı.

Sarıkaya'nın eski sevgilisi Umut Evirgen, geçtiğimiz gün Alina Boz ile dünyaevine girdi.

Çift yakınları ile düğünlerini kutlarken, Sarıkaya'nın bir paylaşımı da olay oldu.

"Dünya yanarken ben"

Serenay Sarıkaya, kalabalık bir ortamda arkasında insanlar dans ederken aynasını açıp rujunu sürdü.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıkaya, "Dünya yanarken ben" notunu düştü.

Sarıkaya'nın o paylaşımı, Umut Evirgen'in düğünü ile bağdaştırılırken binlerce yorum da beraberinde geldi.