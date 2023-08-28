Serenay Sarıkaya, göğüs silikonlarından vazgeçiyor
ensonhaber.com

Televizyon ekranlarında gördüğümüz ünlülerin neredeyse hepsinde var. Özellikle ünlü kadınların yaptırdıkları estetikler aynı şekilde olduğu için hepsi birbirine benzer oldu.

Yapımcılar estetik maddesi koydu

Dizilerde başrol oynayan oyuncuların estetikli görünümlerine dair yapımcılar ise rahatsız.

Birçok önemli yapımcı oyuncularıyla yaptıkları sözleşmelere rolün inandırıcılığını bozacak estetik istemediklerine dair madde ekliyor.

Göğüs silikonlarını istemiyor

Öyle ki gittikçe doğallığa önem veren Sarıkaya'nın göğüs silikonlarını da aldıracağı iddiası gündemde.

Serenay Sarıkaya, göğüs silikonlarından vazgeçiyor
Serenay Sarıkaya

Yüzüyle oynatmayan Özgü Namal, Pınar Deniz ve gibi isimlerin anlaşmasında ise bu madde yok.