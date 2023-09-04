Serenay Sarıkaya hayranlarını korkuttu Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, yayınladığı son karesindeki yara izi dikkat çekti.

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Oyunculuktaki başarısı kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Serenay Sarıkaya, rol aldığı 'Aile' dizisi ve 'Alice Müzikali'nin sezon finali yapmasının ardından tüm yazı tatil yaparak geçirmişti.

Bikinili pozlarıyla büyük beğeni toplayan Sarıkaya, tatil sezonunu erken kapatarak yeni projesi için setlere geri döndü.

Çekimlerden karelerini takipçileriyle paylaşan Sarıkaya, son pozlarıyla olay oldu. Güzel oyuncunun kaşındaki yara izi dikkat çekti.

"Panik yok"

Ünlü isim pozlarına; 'KGKG ekibi Adana özlemi. Kaşımdaki yara rol icabı panik yok' notunu düştü. Serenay Sarıkaya'nın pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sarıkaya dizide, amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek.