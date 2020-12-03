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    Serenay Sarıkaya, huzuru doğada buldu

    Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra kendini doğaya verdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2020 - 07:26
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 09:14
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    Serenay Sarıkaya, huzuru doğada buldu

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, pandemi dönemini doğada vakit geçirerek değerlendiriyor.

    Cem Yılmaz’la inişli çıkışlı ilişkisi sona eren oyuncu, 2 yıldır üzerinde çalıştığı “Bergen” filminin çekimlerinin bir kez daha ertelenmesiyle İstanbul dışına kaçtı.

    KONUM VERMEDİ

    Kafa dinlemek için doğada vakit geçiren Sarıkaya, çektiği manzara ve hayvan karelerini de Instagram hesabının Hikaye bölümünde takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu gittiği lokasyonu ise paylaşmadı.

    Serenay Sarıkaya, huzuru doğada buldu #1

    Serenay Sarıkaya, huzuru doğada buldu #2

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