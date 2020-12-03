Serenay Sarıkaya, huzuru doğada buldu

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz’dan ayrıldıktan sonra kendini doğaya verdi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, pandemi dönemini doğada vakit geçirerek değerlendiriyor.

Cem Yılmaz’la inişli çıkışlı ilişkisi sona eren oyuncu, 2 yıldır üzerinde çalıştığı “Bergen” filminin çekimlerinin bir kez daha ertelenmesiyle İstanbul dışına kaçtı.

KONUM VERMEDİ

Kafa dinlemek için doğada vakit geçiren Sarıkaya, çektiği manzara ve hayvan karelerini de Instagram hesabının Hikaye bölümünde takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu gittiği lokasyonu ise paylaşmadı.