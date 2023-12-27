Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Mert Demir'den açıklama geldi: "Kendi aramızda bir şeydi" Serenay Sarıkaya son olarak 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınan şarkıcı Mert Demir ile anılmaya başlandı. Mert Demir, iddia edilen ilişkiyle ilgili konuştu.

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Şu sıralar Aile dizisinde başrol olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşk yaşadığı iddiaları, haftalardır magazin gündeminde yer alıyor.

Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bir davete katılmış ve Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısında vokal yapan kişinin kendisi olduğunu söylemişti.

"Durun bakalım"

Sarıkaya ise haklarında çıkan aşk haberlerine ilişkin ise yalnızca "Durun bakalım" yanıtını vermişti.

Sarıkaya'nın bu açıklamasının ardından iddialar daha da güçlenmişti.

"Aktı gitti"

Mert Demir'den de konuya dair ilk açıklama geldi. "Güzel bir şarkı yaptık. Aktı gitti herkeste de bir karşılık buldu. Şarkı üzerine buluştuk. Güzel de bir anı oldu bizim için. Kendi aramızda bir şeydi ama tabii ki saklayabilmek çok da mümkün olmadı. Güzel bir anıydı bizim için." ifadelerini kullandı.