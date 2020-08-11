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    Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz tatilde

    Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz tatilde

    Ayrılık dedikodularıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 08:28
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    Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz tatilde

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile ünlü komedyen Cem Yılmaz ilişkisi tam gaz devam ediyor. Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü çift, tatilde ortaya çıktı.

    Tekneyi önceki gün Yalıkavak’ta bulunan bir koya demirleyen ünlü çift, hava yağmurlu olduğundan denize girmedi.

    SERENAY ÖPMEYE DOYAMIYOR

    Ünlü komedyenin telefonundan gösterip anlattıklarına kahkahalarla karşılık veren Sarıkaya, sevgilisini omzundan öperken görüntülendi.

    Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz tatilde #1

    Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz tatilde #2

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