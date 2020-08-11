Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz tatilde

Ayrılık dedikodularıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Bodrum tatilinde görüntülendi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile ünlü komedyen Cem Yılmaz ilişkisi tam gaz devam ediyor. Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü çift, tatilde ortaya çıktı.

Tekneyi önceki gün Yalıkavak’ta bulunan bir koya demirleyen ünlü çift, hava yağmurlu olduğundan denize girmedi.

SERENAY ÖPMEYE DOYAMIYOR

Ünlü komedyenin telefonundan gösterip anlattıklarına kahkahalarla karşılık veren Sarıkaya, sevgilisini omzundan öperken görüntülendi.