Serenay Sarıkaya ile Demet Özdemir’den iddialı paylaşım

Oyuncular Serenay Sarıkaya ile Demet Özdemir’in, göğüs dekolteli pozlarını sosyal medyada gündem oldu. Hayranları güzel oyuncuların dekoltelerini yarıştırdı.

Şu sıralar İtalya’da bulunan oyuncu Serenay Sarıkaya, paylaşımları ile hayranlarını heyecanlandırdı.

Son olarak göğüs dekolteli kıyafetine binlerce beğeni alan oyuncuya, övgüler yağdı.

Tanıtım yüzü olduğu markanın mücevherini olduğu gibi gösteren dekolteli kıyafet, çok konuşuldu.

DEMET ADETA NİSPET YAPTI

Sarıkaya’ya adeta nispet yaparcasına benzer bir paylaşım da başarılı meslektaşı Demet Özdemir’den geldi.

Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişki yaşayan Özdemir’in siyah renkteki dekolteli bluzu, sevenleri tarafından çok beğenildi.

Oyuncunun nefes kesen paylaşımına da binlerce yorum yapıldı.

HAYRANLARI YARIŞTIRDI

Art arda gelen paylaşımlar, ikilinin takipçilerini ilginç bir yarışa sürükledi.

Sosyal medyada ‘dekolteyi en iyi taşıyor’ şeklinde paylaşımlar yapılarak, küçük bir kamuoyu araştırması yapıldı.

Bazı kullanıcılar, güzel oyuncuların dekolte savaşı verdiğini yazdı.